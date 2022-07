Estate 2022: stangata per le vacanze in albergo. Firenze e Versilia stellari. Prenotano gli stranieri. Italiani in tenda o a casa (Di giovedì 7 luglio 2022) I prezzi per le camere d'albergo, in tutt'Italia ma in particolare in toscana, sono addirittura triplicati. Per un quattro stelle in Versilia, nei week end di luglio e delle prime due settimane d'agosto, si arriva a chiedere 600-700 euro a notte. Chi ci può andare? Arabi, qualche russo (o ucraino ricco) ancora in circolazione e gli americani favoriti dalla quasi parità euro-dollaro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 luglio 2022) I prezzi per le camere d', in tutt'Italia ma in particolare in toscana, sono addirittura triplicati. Per un quattro stelle in, nei week end di luglio e delle prime due settimane d'agosto, si arriva a chiedere 600-700 euro a notte. Chi ci può andare? Arabi, qualche russo (o ucraino ricco) ancora in circolazione e gli americani favoriti dalla quasi parità euro-dollaro L'articolo proviene daPost.

