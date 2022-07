Errementari – Il fabbro e il diavolo | la recensione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 7 luglio 2022)è un film basco del 2017 distribuito da Netflix. Il colosso dello streaming non brilla di certo per i propri film. Netflix è sinonimo di serialità. Invece la maggior parte dei film della grande N rossa sono dimenticabili, o brutti. Ma esistono le eccezioni. E con questoci troviamo davanti ad una di esse. Un film piccolo ma genuino. Una pellicola tratta da una leggenda folkloristica che ci fa capire che a volte anche le cose semplici possono essere belle. Infatti questo film Netflix riesce nonostante gli evidenti limiti di budget a regalarci una storia coinvolgente e commovente. Con due soldi in croce il regista realizza una pellicola dal grande fascino, in grado di sfruttare al massimo ogni carta nel suo mazzo.è una fiaba nera in stile Del Toroè un film semplice. ...