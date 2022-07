Cosa prevedono le nuove regole sul digitale approvate dal Parlamento europeo (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Adesso manca solo il via libera del Consiglio UE. Martedì il Parlamento europeo ha dato l'ok al Digital Services Act o DSA (539 voti favorevoli, 54 voti contrari e 30 astensioni) e al Digital Markets Act o DMA (588 voti favorevoli, 11 voti contrari e 31 astensioni). Entrambi i provvedimenti mirano ad affrontare gli effetti sociali ed economici del settore tecnologico stabilendo regole chiare per le modalità di funzionamento e di fornitura dei servizi nell'Ue. Il DSA impone alle piattaforme una maggiore responsabilità sul controllo e la moderazione dei contenuti, il DMA va nella direzione di porre un freno alle pratiche anticoncorrenziali dei grandi gruppi, soprattutto l'abuso di posizione dominante. Le aziende che violano le regole rischiano multe salate: fino al 10% del fatturato globale annuo per violazioni ... Leggi su agi (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Adesso manca solo il via libera del Consiglio UE. Martedì ilha dato l'ok al Digital Services Act o DSA (539 voti favorevoli, 54 voti contrari e 30 astensioni) e al Digital Markets Act o DMA (588 voti favorevoli, 11 voti contrari e 31 astensioni). Entrambi i provvedimenti mirano ad affrontare gli effetti sociali ed economici del settore tecnologico stabilendochiare per le modalità di funzionamento e di fornitura dei servizi nell'Ue. Il DSA impone alle piattaforme una maggiore responsabilità sul controllo e la moderazione dei contenuti, il DMA va nella direzione di porre un freno alle pratiche anticoncorrenziali dei grandi gruppi, soprattutto l'abuso di posizione dominante. Le aziende che violano lerischiano multe salate: fino al 10% del fatturato globale annuo per violazioni ...

Pubblicità

sulsitodisimone : Cosa prevedono le nuove regole sul digitale approvate dal Parlamento europeo - ToeLamb : @marcheffe @cisanello @il_pucciarelli No, non hai capito un cazzo. So benissimo quanta gente è costretta a lavorare… - ultimora_pol : #Italia Manfredi #Cascino: 'La cosa veramente incredibile del reportage dalla #Russia di #DiBattista è che per smen… - fanpage : “Italia e Turchia sono partner, amici e alleati”. Oggi il premier Mario Draghi si trova ad Ankara, Turchia, dove in… - GiorgioaSnaide5 : @Giorgiolaporta Basta dire e specificare una cosa. Per i gretini babbei. Il prof Zichichi, da prevedere. La Greta e… -