(Di giovedì 7 luglio 2022) E’ stato presentato a Quito, in, ilperdinati dalItalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible,. L’iniziativa, “aperta agli enti pubblici e privati senza scopo di lucro” servirà a promuoveredi “riattivazione economica sostenibile”, “lotta contro la denutrizione cronica infantile” e “prevenzione e attenzione alla violenza di genere”, per un totale di 12 milioni di dollari. “Come governono consideriamo che questodelcon il ministero degli esteri dell’rappresenti una vera opportunità di riscatto per alleviare la problematica a livello nazionale”, ha detto l’ambasciatrice ...

Un altro fondamentale di sviluppo è l'implementazione del Triplo Nesso che "rappresenta un'occasione unica per il sistema di italiana per una nuova fase di integrazione strategica e ...... Cooperazione, asse Italia-Ecuador: nuovo bando per progetti del fondo Fieds - Ildenaro.it E' stato presentato a Quito, in Ecuador, il nuovo bando per progetti di cooperazione nati dal Fondo Italo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible, Fieds.