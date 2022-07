Con una tanica di benzina tenta di appiccare fuoco al Cardarelli (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sente male e va al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove risulta positivo al covid. Allora si allontana e torna con una tanica di benzina, con l’intento di appiccare un incendio. Fermato dalle guardie giurate viene poi denunciato. L’episodio, riferisce il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che cita Nessuno tocchi Ippocrate, è avvenuto ieri alle 7.30 ed è l’ennesimo caso di violenza verificatosi negli ultimi giorni nell’ospedale campano. “Certi soggetti oltre ad essere violenti sono anche stupidi“, commenta Borrelli. “Dare fuoco agli ospedali – prosegue – significa privare tutti di un servizio fondamentale. La devastazione dei nostri ospedali non ci farà certamente avere cure migliori e più rapide. Purtroppo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sente male e va al pronto soccorso dell’ospedaledi Napoli, dove risulta positivo al covid. Allora si allontana e torna con unadi, con l’intento diun incendio. Fermato dalle guardie giurate viene poi denunciato. L’episodio, riferisce il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che cita Nessuno tocchi Ippocrate, è avvenuto ieri alle 7.30 ed è l’ennesimo caso di violenza verificatosi negli ultimi giorni nell’ospedale campano. “Certi soggetti oltre ad essere violenti sono anche stupidi“, commenta Borrelli. “Dareagli ospedali – prosegue – significa privare tutti di un servizio fondamentale. La devastazione dei nostri ospedali non ci farà certamente avere cure migliori e più rapide. Purtroppo ...

