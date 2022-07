Ci inchiniamo alla Juventus | nasconde l’addio di De Ligt e lo trasforma in un circo da potenza mediatica

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 luglio 2022) Bisogna alzarsi in piedi e applaudire. Per novantadue minuti e forse anche qualcuno in più. È in queste giornate assolate di luglio che si comprende appieno laanzi lo strapotere mediatico – almeno in Italia – della. E francamente ne siamo rapiti, affascinati. Così si vincono gli scudetti. Del resto, se non ricordiamo male, qualche anno fa Mario Sconcerti scrisse che laera favorita anche dall’a-territorialità. Lanon ha una città fulcro, non è come il Napoli, la Roma, la Fiorentina, l’Inter. Ha una nutritissima tifoseria (di gran lunga la squadra italiana con più tifosi) ma non ha un popolo almeno nel senso stanziale del concetto. Ieri la, per l’ennesima volta, ha messo in piedi un teatrino da Oscar per gli effetti speciali. L’unica notizia vera, unica e ...