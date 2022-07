(Di giovedì 7 luglio 2022) "Parlai altutto quello che mi disse Davigo e lui non fece commenti". Lo ha detto in aula a Brescia David, vicedel Csm sentito come teste al ...

... vicepresidente del Csm sentito come teste al processo nei confronti di Pier Camillo Davigo, ex componente del Csm imputato per ildei verbali di Pierosulla presunta loggia Ungheria. ...Dobbiamo assicurarci che, indi interruzione completa, il gas fluisca verso il punto in cui è ... 'Non dobbiamo mai dimenticare l'lezione che abbiamo imparato all'inizio della pandemia. L'... Caso Amara: Ermini, riferii al presidente della Repubblica "Parlai al presidente della Repubblica. Riferii tutto quello che mi disse Davigo e lui non fece commenti". (ANSA) ...Così in aula il vicepresidente del Csm sentito a Brescia come teste a processo nei confronti di Piercamillo Davigo per il caso Amara ...