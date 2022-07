Capello: «De Ketelaere ideale per il Milan, può fare la differenza» (Di giovedì 7 luglio 2022) . Le parole dell’ex tecnico Fabio Capello ha parlato a Sky Sport. DE Ketelaere – «È un giocatore molto importante, è ideale per il Milan. Ha tutte le qualità per essere un giocatore che fa la differenza. Come sempre Paolo Maldini e Frederic Massara intuiscono le potenzialità di un giocatore, lui è già abbastanza maturo e conosciuto». SERIE A – «Il Milan quest’anno dovranno puntare molto in alto ma i nerazzurri e i bianconeri si stanno muovendo molto in alto e con tanta aggressività e cattiveria agonistica. Perisic lo scorso anno ha fatto una grandissima stagione e ha rimarcato come il ruolo dell’esterno sia sempre più fondamentale per il gioco del calcio. Gli esterni creano problemi alle difese avversarie». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) . Le parole dell’ex tecnico Fabioha parlato a Sky Sport. DE– «È un giocatore molto importante, èper il. Ha tutte le qualità per essere un giocatore che fa la. Come sempre Paolo Maldini e Frederic Massara intuiscono le potenzialità di un giocatore, lui è già abbastanza maturo e conosciuto». SERIE A – «Ilquest’anno dovranno puntare molto in alto ma i nerazzurri e i bianconeri si stanno muovendo molto in alto e con tanta aggressività e cattiveria agonistica. Perisic lo scorso anno ha fatto una grandissima stagione e ha rimarcato come il ruolo dell’esterno sia sempre più fondamentale per il gioco del calcio. Gli esterni creano problemi alle difese avversarie». L'articolo proviene da Calcio News 24.

