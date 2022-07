Atletico Goianiense-Olimpia: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 7 luglio 2022) Alla loro prima apparizione agli ottavi di finale della Copa Sudamericana dal 2012, l’Atletico Goianiense è sull’orlo dell’eliminazione perché venerdi ospiterà l’Olimpia all’Estadio do Governo do Estado de Goias. Dragao è stato escluso per la prima volta nel torneo 2022 la scorsa settimana, abbandonando una decisione di 2-0 ai paraguaiani, estendendo la loro corsa senza vittorie fuori casa a tre partite consecutive in tutte le competizioni. Il calcio di inizio di Atletico Goianiense-Olimpia è previsto alle 2:30 del mattino ora italiana Prepartita Atletico Goianiense-Olimpia: a che punto sono le due squadre? Atletico Goianiense Non diversamente dalla loro campagna nazionale, il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 luglio 2022) Alla loro prima apparizione agli ottavi di finale della Copa Sudamericana dal 2012, l’è sull’orlo dell’eliminazione perché venerdi ospiterà l’all’Estadio do Governo do Estado de Goias. Dragao è stato escluso per la prima volta nel torneo 2022 la scorsa settimana, abbandonando una decisione di 2-0 ai paraguaiani, estendendo la loro corsa senza vittorie fuori casa a tre partite consecutive in tutte le competizioni. Il calcio di inizio diè previsto alle 2:30 del mattino ora italiana Prepartita: a che punto sono le due squadre?Non diversamente dalla loro campagna nazionale, il ...

