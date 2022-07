Anziana uccisa in casa, figlia in stato di fermo (Di giovedì 7 luglio 2022) commenta Anziana uccisa in casa a San Benedetto del Tronto, la figlia in stato di fermo - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Anziana uccisa in casa a San Benedetto del Tronto, la figlia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 luglio 2022) commentaina San Benedetto del Tronto, laindi- - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisciina San Benedetto del Tronto, la...

Pubblicità

Massimiliana21 : RT @francofontana43: Uccisa da incuria e strafottenza. Una denuncia che è anche una toccante testimonianza. La giornalista @claudiafusani c… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Anziana uccisa in casa a San Benedetto del Tronto, la figlia in stato di fermo - TgrRai : Ottantenne trovata morta in casa sua a San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno. Si indaga per omicidio, fermata la… - GiCalvario : RT @francofontana43: Uccisa da incuria e strafottenza. Una denuncia che è anche una toccante testimonianza. La giornalista @claudiafusani c… - LaStampa : Anziana uccisa in casa a San Benedetto del Tronto, la figlia in stato di fermo -