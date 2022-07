Ancora 107.240 nuovi casi di Covid e 94 morti,positività stabile 28,4% (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Continua a salire la curva epidemica in Italia. Sono 107.240 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 107.786 di ieri ma soprattutto gli 83.274 di giovedì scorso. Superata, quindi, quota centomila contagi per il terzo giorno consecutivo. I tamponi sono 378.250 (ieri 380.035) con un tasso di positività che rimane stabile al 28,4%. I nuovi decessi sono 94 (ieri 72). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.864. In aumento le ospedalizzazioni: 18 in più le terapie intensive (ieri +2) che diventano così 343 in tutto con 53 ingressi del giorno. E 332 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +217) per un totale di 8.552, il 23esimo giorno consecutivo di incremento. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con ... Leggi su agi (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Continua a salire la curva epidemica in Italia. Sono 107.240 idinelle ultime 24 ore, contro i 107.786 di ieri ma soprattutto gli 83.274 di giovedì scorso. Superata, quindi, quota centomila contagi per il terzo giorno consecutivo. I tamponi sono 378.250 (ieri 380.035) con un tasso diche rimaneal 28,4%. Idecessi sono 94 (ieri 72). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.864. In aumento le ospedalizzazioni: 18 in più le terapie intensive (ieri +2) che diventano così 343 in tutto con 53 ingressi del giorno. E 332 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +217) per un totale di 8.552, il 23esimo giorno consecutivo di incremento. La regione con il maggior numero diodierni è la Lombardia con ...

