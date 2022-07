Agrieuro | lancia servizio centri assistenza partner | sempre più vicino ai clienti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) - Al via il progetto. Ad annunciarlo è, e-commerce leader in Europa nel settore delle macchine per agricoltura e giardinaggio che in questo modo punta ad aumentare la trasversalità e la capillarità delle attività dipost-vendita offerte. Ildell'azienda con sede a Spoleto prevederà il coinvolgimento diretto e attivo delle migliori officine meccaniche specializzate sul territorio nazionale e internazionale. Iverranno selezionati sulla base di una serie di requisiti standard verificati, come – ad esempio – il possesso di competenze tecniche trasversali, la dotazione di tutti gli strumenti utili per seguire le varie operazioni di manutenzione e ...