500 euro di multa a chi lava l’auto, scatta il divieto per siccità (Di giovedì 7 luglio 2022) Forlimpopoli, contro la siccità la sindaca corre ai ripari. Con un’ordinanza firmata nei giorni scorsi la prima cittadina Milene Garavini ha disposto lo stop al prelievo di acqua potabile dalla rete idrica per uso extradomestico (ad esempio l’innaffiamento di orti, giardini, piazzali e lavaggio automezzi) nella fascia oraria compresa fra le ore 9 e le ore 21. “Di fronte al drammatico perdurare della siccità – spiega il sindaco – è fondamentale mettere in atto tutte le misure possibili per limitare i consumi idrici, ed evitare gli sprechi di questo bene prezioso”. “A lungo siamo stati abituati a dare per scontata la disponibilità di acqua, come se fosse una risorsa infinita. Invece, purtroppo, non è così, ed è indispensabile che impariamo a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche per evitare problemi ben peggiori”. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Forlimpopoli, contro lala sindaca corre ai ripari. Con un’ordinanza firmata nei giorni scorsi la prima cittadina Milene Garavini ha disposto lo stop al prelievo di acqua potabile dalla rete idrica per uso extradomestico (ad esempio l’innaffiamento di orti, giardini, piazzali eggio automezzi) nella fascia oraria compresa fra le ore 9 e le ore 21. “Di fronte al drammatico perdurare della– spiega il sindaco – è fondamentale mettere in atto tutte le misure possibili per limitare i consumi idrici, ed evitare gli sprechi di questo bene prezioso”. “A lungo siamo stati abituati a dare per scontata la disponibilità di acqua, come se fosse una risorsa infinita. Invece, purtroppo, non è così, ed è indispensabile che impariamo a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche per evitare problemi ben peggiori”. La ...

