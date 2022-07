Victoria Beckham, sua figlia Harper: "Le tue gonne da Spice Girls erano semplicemente inaccettabili" (Di mercoledì 6 luglio 2022) Harper, la figlia di Victoria e David Beckham, ha recentemente detto alla madre che le sue gonne da Spice Girls erano 'troppo corte e semplicemente inaccettabili'. Victoria Beckham ha rivelato che alcuni dei suoi look da Spice Girls sono stati criticati pesantemente da Harper, la figlia di 10 anni. La stilista 48enne ha parlato con Vogue Australia della sua evoluzione di stile, rivelando di aver cambiato modo di vestire dopo aver vissuto a Miami, in Florida, con suo marito David Beckham. "All'inizio l'ho trovato scioccante, non essere in linea con la moda di un nuovo posto, in seguito è diventato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 luglio 2022), ladie David, ha recentemente detto alla madre che le sueda'troppo corte e'.ha rivelato che alcuni dei suoi look dasono stati criticati pesantemente da, ladi 10 anni. La stilista 48enne ha parlato con Vogue Australia della sua evoluzione di stile, rivelando di aver cambiato modo di vestire dopo aver vissuto a Miami, in Florida, con suo marito David. "All'inizio l'ho trovato scioccante, non essere in linea con la moda di un nuovo posto, in seguito è diventato ...

