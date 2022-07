Un’agenzia d’intelligence per i materiali critici La mossa di Londra

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Nella giornata di lunedì (4 luglio 2022, ndr) Lee Rowley, sottosegretario al Parlamento del dipartimento dell’Industria del Regno Unito, ha annunciato la nascita del primo centro di raccolta dati e informazioni sensibili sulle forniture di materie prime critiche, ingredienti essenziali per le tecnologie low-carbon e digitali, come cobalto, litio e grafite. Il Critical Minerals Intelligence Center (CMIC) verrà inserito sotto l’egida del British Geological Survey (BGS), massima autorità britannica per le materie prime e con uno statuto molto simile all’omologa struttura statunitense. L’obiettivo della neonata agenzia sarà quello di monitorare i dati relativi al settore: dai prospetti geologici mondiali, alle strozzature lungo le catene di rifornimenti fino alla formulazione di proposte di policy e strategie per assicurare al Regno Unito forniture adeguate alla transizione eco-industriale ...