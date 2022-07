Una Vita, anticipazioni 7 luglio 2022: Aurelio minaccia Genoveva (Di mercoledì 6 luglio 2022) Aurelio e Genoveva saranno ai ferri corti ed il Quesada, nel corso della puntata Una Vita del 7 luglio 2022, dopo averla accusata di aver fatto uccidere Natalia, la minaccerà con una pistola. La donna, però, non si lascerà intimidire e lo minaccerà a sua volta con le foto che lo ritraggono intento ad uccidere Anabel. Nel frattempo, Ramon finirà sulla bocca di tutti. Una Vita, trama 7 luglio 2022: Aurelio minaccia Genoveva Aurelio, dopo aver ricevuto dal suo maggiordomo la lettera falsa di Rodrigo, si recherà da Valeria per consegnarla, ma noterà che David e la giovane sono in imbarazzo e così inizierà a sospettare che tra i due ci sia del tenero. Il Quesada, poi, tornerà a casa e ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 6 luglio 2022)saranno ai ferri corti ed il Quesada, nel corso della puntata Unadel 7, dopo averla accusata di aver fatto uccidere Natalia, la minaccerà con una pistola. La donna, però, non si lascerà intimidire e lo minaccerà a sua volta con le foto che lo ritraggono intento ad uccidere Anabel. Nel frattempo, Ramon finirà sulla bocca di tutti. Una, trama 7, dopo aver ricevuto dal suo maggiordomo la lettera falsa di Rodrigo, si recherà da Valeria per consegnarla, ma noterà che David e la giovane sono in imbarazzo e così inizierà a sospettare che tra i due ci sia del tenero. Il Quesada, poi, tornerà a casa e ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Giusta la sentenza per l'assassinio di Willy Monteiro Duarte, una giovane vita spezzata da una violenza stupida e i… - Agenzia_Ansa : Abusò di una bambina di 10 anni, e per questo un 35enne è stato condannato a 2 anni di carcere. La violenza avvenne… - 01Distribution : Una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. Le prime immagini de #IlColibrì, diretto da… - micrigon : RT @boni_castellane: Nei confronti del 'portafogli digitale europeo' la necessità primaria è costruirsi una vita che non ne preveda l'uso.… - mad737 : RT @a_saba78: verrà anche l’ora della paura, e basterà. Ma adesso vesti una pelliccia di sole, e vattene fuori come un cacciatore contro il… -