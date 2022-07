(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergeiha tenuto un discorso in occasione della sua visita a Hanoi, in Vietnam. Ha ringraziato il Paese alleato per aver rifiutato "di aderire alle sanzioni ...

Pubblicità

GiovaQuez : Lavrov: 'L'Occidente deve rendersi conto di essere responsabile della morte di civili, soprattutto nelle repubblich… - 8Maurizio : RT @GiovaQuez: Lavrov: 'L'Occidente deve rendersi conto di essere responsabile della morte di civili, soprattutto nelle repubbliche del Don… - Pierpao83699717 : RT @GiovaQuez: Lavrov: 'L'Occidente deve rendersi conto di essere responsabile della morte di civili, soprattutto nelle repubbliche del Don… - pietrom79 : RT @GregPignataro: Sergej Lavrov: I 'I Paesi occidentali devono rendersi conto di essere responsabili della morte dei civili nelle repubbli… - Ve10Ve_Ghost : RT @GiovaQuez: Lavrov: 'L'Occidente deve rendersi conto di essere responsabile della morte di civili, soprattutto nelle repubbliche del Don… -

Agenzia ANSA

ha commentato anche la pubblicazione del dialogo che c'e' stato per telefono tra il ...di assumersi le proprie responsabilita' per l'uccisione di civili nel Donbass e in altre parti dell'... dipende anche dalla comprensione delle nostre necessità fondamentali da parte dei nostri alleati", ha detto Zelensky nel suo messaggio quotidiano alla popolazione. 07:33chiede sforzi ... Ucraina, Lavrov: "Notizia su telefonata Putin-Macron viola etichetta diplomatica" - Mondo Per la guerra Zelensky chiede difese antimissile per la popolazione ucraina, sale l'attesa per il vertice dei Minstri degli Esteri al G20.Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in Vietnam ha invitato tutti a fare sforzi per proteggere il diritto internazionale ...