(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - In, nella città diSad,delinternazionale, sono apparse,per le strade, diversedi lettere 'Z', simbolo dell'aggressione russa contro l'. Lo ha detto il corrispondente del media ucraino Radio Svoboda, riferendo che la 'Z' è dipinta sul ponte che portafortezza, sull'area in cui si svolge il, sull'argine del Danubio, sul muro di un asilo nido e di case private, anche su contenitori per rifiuti. Le autorità locali e la polizia non hanno voluto commentare la comparsa di queste iscrizioni.

Pubblicità

TV7Benevento : Ucraina: a Novi Sad in Serbia verniciate migliaia 'Z' alla vigilia festival musicale 'Exit' -… -

Telecity News 24

E poi, solo negli ultimi due anni, la pandemia e la guerra in. E infine, in Europa e nell ...sostenuto per decenni gli esponenti del vecchio ordine e che si sposta in massa sugli homines...... a cui collaborano il CPIA 2 AL, il Rotary Club diLigure e l'associazione di volontariato ... Inoltre i volontari dell'ODV Esagono che conoscono la lingua, russa e italiana, proseguiranno ... I prezzi ballerini dei carburanti sono soltanto legati alla guerra in Ucraina In più, ha sostenuto che alcuni missili russi sono stati intercettati dalla contraerea ucraina. “È un compito primario per il nostro Stato - dice - dare la sicurezza di base agli ucraini, una protezio ...Nel pomeriggio del 5 luglio un tamponamento tra due veicoli industriali sull’autostrada A21 ha causato un’esplosione, provocando la morte di un autista e il ferimento di due, mentre un quarto è disper ...