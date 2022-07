Ucciso Hashi Omar Hassan, il somalo condannato e poi assolto per l'omicidio di Ilaria Alpi (Di mercoledì 6 luglio 2022) E' morto per un'autobomba Hashi Omar Hassan, il somalo condannato e poi assolto per l'omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore tv Miran Hrovatin il 20 marzo 1994 a Mogadiscio mentre lavoravano a un'inchiesta su... Leggi su europa.today (Di mercoledì 6 luglio 2022) E' morto per un'autobomba, ile poiper l'della giornalistae dell'operatore tv Miran Hrovatin il 20 marzo 1994 a Mogadiscio mentre lavoravano a un'inchiesta su...

