Tour de France 2022 oggi, quinta tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. 20 km di pavè divisi in 11 settori (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il giorno tanto atteso è arrivato. oggi, mercoledì 6 luglio, si corre la quinta tappa del Tour de France 2022. 157 km da Lille ad Arenberg con in mezzo tantissimo pavè sulle strade della Parigi-Roubaix. Una tappa attesa da tanti corridori e temuta da altrettanti che non mancherà di dare enorme spettacolo. percorso Il tracciato non presenterà difficoltà nella prima metà, con il traguardo volante di Merignies come unico punto degno di nota. Poi la musica cambia; il primo tratto di pavè, quello di Villers-au-Tertre a Fressain, arriverà dopo 80 km e da lì non ci sarà più un attimo di tregua. 20 km totali di pavè distribuiti in soli 77 km di corsa, con le pietre che la faranno da padrone. Sono tantissimi i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il giorno tanto atteso è arrivato., mercoledì 6 luglio, si corre ladelde. 157 km da Lille ad Arenberg con in mezzo tantissimosulle strade della Parigi-Roubaix. Unaattesa da tanti corridori e temuta da altrettanti che non mancherà di dare enorme spettacolo.Il tracciato non presenterà difficoltà nella prima metà, con il traguardo volante di Merignies come unico punto degno di nota. Poi la musica cambia; il primo tratto di, quello di Villers-au-Tertre a Fressain, arriverà dopo 80 km e da lì non ci sarà più un attimo di tregua. 20 km totali didistribuiti in soli 77 km di corsa, con le pietre che la faranno da padrone. Sono tantissimi i ...

