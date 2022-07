Tare-Lotito | La Gazzetta rivela | “Il legame si sta sfaldando”

(Di mercoledì 6 luglio 2022)– Nonostante ilstipulato nel corso degli anni, l’addio dialla Lazio è un’ipotesi sempre più concreta. L’edizione odierna de Ladello Sport ha evidenziato il cambiamento repentino del rapporto con il patron, il quale non sarebbe del tutto soddisfatto dell’operato del ds., La: “Rapporto ai ferri corti tra le due parti” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “Un rapporto che si sta complicando giorno dopo giorno. Così iltra Claudioed Igli, che sembrava fortissimo, si statra inquietudini latenti e tensioni sempre più evidenti. Come quelle di una discussione ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Pesante lite tra #Lotito e #Tare dopo l’evento di presentazione della maglie di stasera a Piazza del Popolo: tanti… - sportmediaset : Smentita la lite Tare-Lotito: 'Il ds gode della fiducia della società' #Lazio #Tare #Lotito - capuanogio : Ieri nuovo faccia a faccia a Formello tra #Tare e #Lotito. Ultimatum del ds, che si è presentato con l'avvocato, al… - Aquila6811 : RT @sghezziofficial: #Lazio, smentita lite tra #Lotito e #Tare : 'Il #Ds gode della fiducia della società' - #sportpress24 - Aquila6811 : RT @SPress24: #Lazio, smentita lite tra #Lotito e #Tare : 'Il #Ds gode della fiducia della società' - #sportpress24 -

... Claudio- IgliL'atmosfera è tesissima in casa Lazio, anche se il club ha cercato di stemperare il tutto con un comunicato ufficiale in cui nega che ci sia stato un litigio tra il ...innanzitutto non si aspettava chepotesse fare sul serio, togliendogli la gestione della Primavera per il futuro. Fra sabato sera a cena e domenica a pranzo si è così scatenato il ...Una foto che ritrae una discussione fra presidente e direttore sportivo. Immagini che compongono la cornice della presentazione in pompa magna della maglia ufficiale nel cuore di Roma. Scene ...Arriva la nota ufficiale da parte della Lazio in merito alla presunta lite tra Lotito e Tare: ecco il comunicato del club. Frizioni tra Claudio Lotito e Igli Tare. Voci che hanno spinto il club bianco ...