Svezia | donna uccisa a coltellate a un evento politico

Pubblicità

repubblica : Svezia, una donna uccisa a coltellate durante un evento politico. Arrestato un uomo, sarebbe legato a un gruppo neo… - fisco24_info : Svezia, 30enne neonazista accoltella una donna a un evento politico: La vittima aveva 60 anni. L'aggressore è stato… - SegirtNews : Svezia, 30enne neonazista accoltella una donna a un evento politico - Ticinonline : Neonazista con coltello al raduno politico, una vittima #svezia #politico #neonazista #ospedale #donna - gervasoni1968 : RT @fattoquotidiano: Svezia, accoltellamento a un festival politico: uccisa una donna. Fermato l’aggressore: “Legato a un gruppo neonazista… -

Attacco con un coltello durante l'annuale Almedalen political festival a Visby, sull'isola di Gotland, in. Secondo quanto riferito dalla polizia, unaè morta a seguito dell'attacco durante l'evento politico. "Purtroppo posso riferire che laè morta per le ferite riportate", ha detto in ...Unaè stata accoltellata a morte in, in occasione di un evento politico. Lo rende noto la polizia. Secondo il quotidiano online The Local, la vittima aveva una sessantina di anni ed è stata ...Il delitto è avvenuto sull'isola di Gotland, nel Baltico. La 60enne vittima dell'agguato è morta poco dopo l'arrivo in ospedale ...Una donna, di circa 60 anni, è stata accoltellata a morte in Svezia, in occasione di una convention politica. La vittima è stata da un uomo, 30 anni, subito bloccato da un passante e arrestato. Second ...