Sciopero dei taxi | gli utenti si sfogano sul web e chiedono vere liberalizzazioni La ricerca di SocialCom

Pubblicità

pessiong1 : RT @GioSallusti: Ovviamente, un #centrodestra che faccia dello #sciopero straccione e micro-corporativista dei #tassisti la propria bandier… - Habanerorange : RT @scenarieconomic: Norvegia: uno sciopero dei lavoratori petroliferi rischia di piegare Europa e Regno Unito - LevyGalanti : RT @MorMattia: Disagi enormi per colpa dello sciopero dei tassisti. Categoria che da sempre blocca le città quando si paventa un aumento de… - lagazzettato : Nuovo sciopero dei taxi, a passo d’uomo fino a Caselle “avanti a oltranza contro Draghi” - pellipa : Il servizio taxi senza pilota è già una realtà in ambiti ancora ristretti. Appena sarà possibile averlo cosa succed… -

Un'altra giornata rovente in tutta Italia dove prosegue lotassisti contro il ddl Concorrenza . La protesta nazionale di 48 ore iniziata nella giornata di ieri non si ferma. Disagi e problemi da Nord a Sud nelle grandi città dove fino ad ora l'..."Nelle ultime ore stiamo assistendo a manifestazioni etassisti, i quali richiedono lo stralcio dell'articolo 10 del DDL Concorrenza. Voglio personalmente ribadire la mia piena solidarietà alla categoria, di cui faccio parte, ed esprimere la ...Caro direttore, la stampa britannica ha iniziato a evocare «l’estate del malcontento», riferimento diretto all’’«inverno del malcontento » e ai movimenti sociali che scossero il Regno Unito tra il 197 ...Sembrerebbe esserci una tregua allo sciopero dei lavoratori del petrolio e del gas in Norvegia. La compagnia energetica statale Equinor era stata costretta ...