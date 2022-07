Sciacca | incendio attorno all' ospedale Giovanni Paolo II

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Un vastosi e' sviluppato all'interno della corte che delimita l'II" di, in provincia di Agrigento. Il rogo, alimentato dalle elevatissime temperature, ha ...

Pubblicità

RassegnaZampa : #Agrigento, incendio intorno all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca: fiamme domate - ScrivoLibero : Un incendio ha lambito l'Ospedale 'Giovanni Paolo II' di Sciacca. Le fiamme, divampate in un terreno colmo di sterp… - SiciliaReporter : Sciacca, paura per un incendio nei pressi dell’ospedale “Giovanni Paolo II” - Emergenza24 : RT @rtl1025: ?? Un vasto #incendio si è sviluppato all'interno della corte che delimita l'ospedale '#GiovanniPaoloII' di #Sciacca (Ag). Le f… - franconemarisa : RT @rtl1025: ?? Un vasto #incendio si è sviluppato all'interno della corte che delimita l'ospedale '#GiovanniPaoloII' di #Sciacca (Ag). Le f… -

Un vastosi e' sviluppato all'interno della corte che delimita l'ospedale "Giovanni Paolo II" di, in provincia di Agrigento. Il rogo, alimentato dalle elevatissime temperature, ha bruciato le ...Un vastosi è sviluppato all'interno della corte che delimita l'ospedale 'Giovanni Paolo II' di(Ag). Il rogo, alimentato dalle elevatissime temperature, ha bruciato le sterpaglie che si ...Un incendio ha lambito l'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Le fiamme, divampate in un terreno colmo di sterpaglie, ha "minacciato" l'ingresso poste ...SCIACCA - Ancora incendi in Sicilia ed esattamente un vasto rogo si è sviluppato all'interno della corte che delimita l'ospedale "Giovanni Paolo II" di ...