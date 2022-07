Sampdoria, Thorsby sempre più lontano: Salernitana pronta a sborsare nove milioni (Di mercoledì 6 luglio 2022) In casa Sampdoria bisogna fare i conti con l’addio quasi certo di Morten Thorsby, che non sembra intenzionato a restare a Genova. Il centrocampista norvegese sta riflettendo sulla proposta della Salernitana, che intanto ha acconsentito a sborsare i nove milioni di euro chiesti dal club blucerchiato. Intanto, però, anche delle squadre della Bundesliga hanno mostrato interesse per il mediano, speranzosi in un appeal maggiore. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) In casabisogna fare i conti con l’addio quasi certo di Morten, che non sembra intenzionato a restare a Genova. Il centrocampista norvegese sta riflettendo sulla proposta della, che intanto ha acconsentito adi euro chiesti dal club blucerchiato. Intanto, però, anche delle squadre della Bundesliga hanno mostrato interesse per il mediano, speranzosi in un appeal maggiore. SportFace.

