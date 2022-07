Roma e Napoli su Solbakken, l’allenatore: «Non lo venderemo prima di agosto» (Di mercoledì 6 luglio 2022) l’allenatore del Bodo/Glimt Knutsen ha parlato delle voci di mercato su Solbakken, attaccante che piace a Roma e Napoli Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, in una intervista a TV2 ha parlato delle voci di mercato su Solbakken; attaccante che piace a Roma e Napoli. LE PAROLE – «Non venderemo giocatori fino al 1° agosto. Ola è tornato da un infortunio e si deve allenare adeguatamente. Quindi oggi non c’era perché doveva prendersi cura del suo corpo e fare le cose per bene in modo da essere pronto per mercoledì». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022)del Bodo/Glimt Knutsen ha parlato delle voci di mercato su, attaccante che piace aKjetil Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, in una intervista a TV2 ha parlato delle voci di mercato su; attaccante che piace a. LE PAROLE – «Nongiocatori fino al 1°. Ola è tornato da un infortunio e si deve allenare adeguatamente. Quindi oggi non c’era perché doveva prendersi cura del suo corpo e fare le cose per bene in modo da essere pronto per mercoledì». L'articolo proviene da Calcio News 24.

