Riprese le ricerche dei dispersi sulla Marmolada

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Sonoquesta mattina, come avvenuto ieri, ledegli ultimi 5del disastro della. Quattro droni saranno in volo sul ghiacciaio, due del Soccorso alpino veneto e altri due dei Vigili del fuoco di Trento, per passere al setaccio la zona in cui la frana ha travolto gli alpinisti che domenica stavano salendo lungo la via normale. Quattro droni in volo. Si cercano gli ultimi cinquedel disastro di domenica Oltre ai droni, ci sono anche due operatori della Guardia di finanza a capanna Ghiacciaio. Intanto prosegue anche il trasporto delle attrezzature necessario per l’intervento “vista e udito” di una squadra scelta di tecnici del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico che, assieme alle Unità cinofile, ...