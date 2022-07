Regno Unito | Johnson sempre più isolato | licenziato il fedelissimo Gove Continuano le dimissioni nel governo

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Borisnon ha intenzione di dimettersi. Nonostante le spinte da parte dei suoi fedelissimi, tra cui la ministra dell’Interno Priti Patel, il primo ministro non vuole lasciare.non è arretrato nemmeno davanti alle sollecitazioni di Michael– segretario di Stato per il livellamento sociale, gli alloggi e le comunità – di farsi da parte, rispondendo al consiglio con una lettera di licenziamento. Persi tratta del terzo licenziamento di fila, arrivato dopo quelli durante irni Cameron e May., tra i più accesi sodali del premier nella campagna referendaria pro Brexit del 2016, proprio ieri aveva dichiarato di continuare e sostenere ilrno nonostante lo scandalo Pincher. Ma il ministro ha ritrattato completamente la faccenda, dicendosi ...

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Caos nel Regno Unito: dimissioni di massa nel governo di #BorisJohnson: cosa succede?? - Adnkronos : Regno Unito, altre dimissioni nel governo #Johnson: - TMit_news : Il confronto tra la nostra Serie A e la Premier League resta impietoso, coi club del Regno Unito che incassano ??????… - PIERPAOLONERI : RT @mariosalis: «L'Ucraina è l'unica nazione della storia che ha rinunciato ad un arsenale nucleare, che nel 1994 era il terzo più grande d… - gpercia : RT @mariosalis: «L'Ucraina è l'unica nazione della storia che ha rinunciato ad un arsenale nucleare, che nel 1994 era il terzo più grande d… -

La Stampa

LONDRA () - " Raheem Sterling giocherà nel Chelsea la prossima stagione . Thomas Tuchel ha parlato con lui e lo ha convinto ad abbracciare il progetto dei Blues ". Secondo The Athletic e Sky ...I Coldplay sono attualmente in tournée in Europa e, ma l'Italia è esclusa dal calendario del tour, il primo eco - friendly della band, che nel corso della branca nordamericana li ha ... Regno Unito, Johnson si difende: "In un momento difficile un governo deve andare avanti" Nel Regno Unito, i nuovi stock di PlayStation 5 hanno fatto crescere le vendite di Horizon Forbidden West. F1 2022 è il gioco più venduto.LONDRA (Regno Unito) - "Raheem Sterling giocherà nel Chelsea la prossima stagione. Thomas Tuchel ha parlato con lui e lo ha convinto ad abbracciare il progetto dei Blues". È il rumor di mercato che ri ...