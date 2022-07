Pussy Island | Christian Slater e Geena Davis nel cast del film di Zoë Kravitz

Pubblicità

Zoë Kravitz ha annunciato attraverso il proprio profilo Instagram che sono ufficialmente iniziate le riprese del suo film: si tratta di, con Channing Tatum , ed è il primo progetto che vedrà la famosa attrice dietro la macchina da presa. La Kravitz, al suo debutto alla regia, ha pubblicato una foto in cui si vede anche ...Il primo film che vede la bravissima Zoë Kravitz nei panni di regista si intitolaed ha appena iniziato le ... Zoë Kravitz star del thriller The Sundance Kid Might Have Some Regrets Gli attori Christian Slater e Geena Davis saranno due dei protagonisti del film Pussy Island, esordio alla regia di Zoë Kravitz. Il cast di Pussy Island, il film che segna l'esordio alla regia di Zoë ...La pellicola segnerà il debutto alla regia dell'attrice, thriller psicologico che nel cast conta i nomi di Naomi Ackie, Channing Tatum e Simon Rex.