Precision Immersion Cooling Specialist | Iceotope Technologies | Secures £30m Funding from Global Syndicate Led by Impact Investor ABC Impact

(Di mercoledì 6 luglio 2022) LONDON, July 6, 2022 /PRNewswire/Limited (""), theleader intechnology, today announced that it has closed aroundinvestmentled by Singaporeprivate equity firm ABC's environmentally efficient technology reduces the energy and water required to cool data centre servers and contributes toward the achievement of net-zero emissions for the data centre industry. Theincludes strategic investmentsnVent ...

Pubblicità

Pianeta Strega

Il corso agricoltura di precisione sarà un viaggio fullin sette tappe, che si ... La viticoltura di precisione fa parte delfarming, branca dell'ingegneria agraria, che viene ...Il corso sull'agricoltura di precisione sarà un viaggio fullin sette tappe, che si ... La viticoltura di precisione fa parte delfarming, branca dell'ingegneria agraria che viene ... 30 Migliori Anova Precision Cooker Testato e Qualificato 2022 Iceotope and Intel have run a comparative test between their new Ku:l Data Center Precision Immersion Cooling Solution and air-cooling. Conducted in lab-testing conditions, the system saved 30 percent ...New Ku:l Data Center liquid cooling solution to be demonstrated with Intel at HPE Discover, Las Vegas in JuneLab tested system provides massive ...