Piersilvio Berlusconi ride a una battuta sul ridimensionamento di Barbara D’Urso a Mediaset | VIDEO

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Risate sul graduale ma inesorabile accantonamento di: l’ad dell’emittente,, non riesce a trattenersi di fronte a unadi Pio e Amedeo, che commentano così il demansionamento della conduttrice: “Il Covid ha portato anche cose belle. Prima del Covid c’erano 13 programmi di, oggi…”. Il manager, poi si ricompone e fa il segno del numero uno con la mano. “Di pomeriggio, quando la gente si fa la mezzoretta, distrattamente”, conclude il duo comico. “Prima del covid c’erano tredici programmi di. Oggi uno” #palinsestipic.twitter.com/bSvMZbCksk — Il Grande Flagello (@grande flagello) July 5, ...

Pio e Amedeo promossi dunque da, che punta forte sulla coppia di foggiani. Intervenuti sulla pagina Facebook ufficiale Pio e Amedeo hanno già avvertito i telespettatori: Pio e ......che la Zanicchi sia passata in RAI non vuol dire però che ha perso i contatti con Mediaset anzi nel corso dell'intervista pare abbia voluto sottolineare come i rapporti consono ...Il ritorno di Emigratis: la coppia di comici avverte i telespettatori La notizia era nell'aria da diversi mesi, con tanto di conferma da parte dei due ...Chi è Pier Silvio Berlusconi: tutto quello che c'è da sapere sull' imprenditore e dirigente d'azienda italiano, figlio di Silvio Berlusconi ...