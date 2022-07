Nel Chietino e nell’Aquilano l’emergenza idrica colpisce 662 artigiani con 1 884 addetti

(Di mercoledì 6 luglio 2022)coinvolge in Abruzzo 1.312 imprese artigiane con 4.045che operano nei comparti manifatturieri con la maggiore intensità di utilizzo dell’acqua. Del totale, 411 imprese sono nel(1.270), 251(614), 356 nel Teramano (1.274) e 294 nel Pescarese (887). Una delle criticità principali è la dispersione della risorsa. In tal senso Chieti è maglia nera d’Italia: nel comune si perde il 71,7% dell’acqua immessa in rete. E’ quanto emerge da un approfondimento del Centro studi di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, che ha elaborato dati della Confederazione nazionale. Tra i settori più idro-esigenti Confartigianato indica quello ...

Pubblicità

Cityrumors_it : Disabilità: diversi centri del Chietino coinvolti nel progetto Seed #centridelChietino #disabilità #progettoSeed - librazione_ : Nel chietino e nel teramano il servizio è maggiormente diffuso: 1 comune su 5 presenta un’offerta di servizi di pri… - NotizieTg : Addio Antonio Cripezzi dei Camaleonti 15.51 E' morto Antonio Cripezzi, cantante e tastierista dei Camaleonti. Ave… - cronachemezzog : NEL CHIETINO ROGO NELLA RIVENDITA DI MOTO - cronachelucane : NEL CHIETINO ROGO NELLA RIVENDITA DI MOTO - A fuoco anche una centralina elettrica, dieci abitazioni senza corrente… -

Abruzzo Cityrumors

... le cui delegazioni in questi giorni sono stati in visita in diversi centri del. "Questi ... La delegazione UE si è successivamente spostata in contrada San Giacomo di Scerni,centro ...... Fossacesia, Atessa, Lanciano, Castel Frentano, Sant'Eusanio del Sangro, San Vitoe ... Tonino Bellisario, già agente della Polizia di Stato, scomparso2014 e Peppe Di Tullio, organizzatore ... Disabilità: diversi centri del Chietino coinvolti nel progetto Seed Chieti. Contro la discriminazione e l’esclusione ecco il progetto Seed, che rientra nell’Erasumus+ e che è rivolto ai disabili fino ai 30 anni che, spesso, ...Pescara. Ciò che i bambini imparano nei primi mille giorni di vita ha un impatto significativo sul loro futuro. Da questo punto di vista l’offerta di servizi in Abruzzo presenta dati inferiori rispett ...