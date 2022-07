Narrazioni da combattere: la montagna che si vendica dell’uomo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Amo la montagna, da sempre. Non sono un’alpinista né un’eremita. La montagna rappresenta ai miei occhi qualcosa di ideale. E’ purezza, è ascensione (fisica, etica, morale, umana): l’idea che si pos... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Amo la, da sempre. Non sono un’alpinista né un’eremita. Larappresenta ai miei occhi qualcosa di ideale. E’ purezza, è ascensione (fisica, etica, morale, umana): l’idea che si pos... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

IorisZoffoli : @gallina_di @Palazzo_Chigi I militari italiani sono pronti per la guerra? Forse si sono venduti per uno stipendio d… - mauriziocori1 : RT @FCesello: Usano come arma la paura contro una minaccia invisibile. Poi dicono che loro sono gli unici ad avere le abilità di capire/com… - tortovin1953 : Il M5S è stato inventato e costruito sulla base di queste narrazioni e gli elettori, stanchi della partitocrazia e… - Nomenomennn : @cinerino @johnnypalomba Personalmento credo che allontanarsi da un metodo utile solo a costruire narrazioni identi… -