Marmolada | sindaco Canazei | ' sabato lutto cittadino | tragedia imprevedibile'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 luglio 2022), 6 lug. è(Adnkronos) -sarà una giornata diper ladella. "Abbiamo voluto il, insieme ad altri comuni della Val di Fassa che ringrazio, come segno di vicinanza a chi ha subito questo. Sarà un momento di ricordo", spiega ildiGiovanni Bernard. Di fronte al dolore delle famiglie delle vittime, il primoribadisce che "era un evento, non lo dico io ma tanti esperti: lo scioglimento dei ghiacciai è di fronte a tutti, chi conosce bene la montagna non è un glaciologo e per loro era un evento", aggiunge il primo ...