Lavrov contro Macron per le telefonate con Putin pubblicate dai media francesi. E la sua portavoce cita Britney Spears (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha criticato la pubblicazione di frammenti di conversazioni telefoniche tra i presidenti della Federazione Russa e della Francia, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron. «L'etica diplomatica non implica la fuga di documenti», ha detto Lavrov durante una visita in Vietnam. I dettagli della telefonata, fatta alcuni giorni prima dell'inizio operazione militare di Mosca in Ucraina, sono stati rivelati in un documentario di France 2. Il documentario era stato autorizzato dall'Eliseo, che però evidentemente non aveva informato la controparte russa che la telefonata fosse registrata. Intanto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha risposto ironicamente su Telegram alle condizioni del Dipartimento di Stato Usa per ...

