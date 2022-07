L’appello dei medici di base a Damiano dei Maneskin | “Troppi contagi | rinvia il concerto di Roma”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Secondo le stime di Antonello Maruotti, statistico della Lumsa, tra il 10 e il 15 luglio ci sarà un picco diCovid della variante Omicron 5: sabato 9 luglio isi esibiranno aal Circo Massimo davanti a 70mila persone. “Non è una buona idea fare questoadesso, non si fa altro che posticipare il picco”, sostiene Maruotti. Nel Lazio attualmente ci sono 176mila positivi e il rischio di averne “ventimila in un colpo solo” è alto secondo Marcello Pilli, medico didi Ostia che ha mostrato tutta la sua preoccupazione parlando con Repubblica. “I grandi eventi sono stati delle bombe sanitarie. Tutti noidi famiglia abbiamo visto pazienti positivi reduci da Vasco e ora il virus circola ancora di più. Trovo ildei ...

Pubblicità

repubblica : L'appello dei medici ai Maneskin: 'Il concerto è una follia. Spostatelo!' [di Arianna Di Cori] - santegidionews : Gli anziani protagonisti del programma @vivaglianziani: raccontano non solo telefonate e visite, l’arte della conve… - docmartri : RT @repubblica: L'appello dei medici ai Maneskin: 'Il concerto è una follia. Spostatelo!' [di Arianna Di Cori] - REstaCorporate : RT @repubblica: L'appello dei medici ai Maneskin: 'Il concerto è una follia. Spostatelo!' [di Arianna Di Cori] - Max04116351 : RT @repubblica: L'appello dei medici ai Maneskin: 'Il concerto è una follia. Spostatelo!' [di Arianna Di Cori] -

Maneskin, concerto a Lignano Sabbiadoro 23 giugno 2022/ Scaletta canzoni: "A stasera" 'MANESKIN, RIMANDATE IL CONCERTO A ROMA':MEDICI Sempre su 'La Repubblica', in riferimento al ...' ex naufraga dell'IsolaFamosi non ha trovato'amore nel reality. Carmen però non si scoraggia ma in un'intervista a SuperGuida TV fa una Maria De Filippi. Carmen si è autocandidata ...