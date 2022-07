La proposta shock di Sonia Bruganelli agli autori del GF Vip 7: ecco quale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sonia Bruganelli, intervistata durante il programma radiofonico “Facciamo finta che”, ha svelato cosa avrebbe proposto agli autori del Grande Fratello Vip in merito ai nuovi concorrenti. Sonia Bruganelli: proposta shock agli autori del Grande Fratello Vip Non che io volessi essere corteggiata perché io veramente faccio un altro lavoro, e per me la priorità ce... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 6 luglio 2022), intervistata durante il programma radiofonico “Facciamo finta che”, ha svelato cosa avrebbe propostodel Grande Fratello Vip in merito ai nuovi concorrenti.del Grande Fratello Vip Non che io volessi essere corteggiata perché io veramente faccio un altro lavoro, e per me la priorità ce... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : La proposta shock di Sonia Bruganelli agli autori del GF Vip 7: ecco quale - Fabri_MaxRo : Fetenti boia olandesi - il_Timone : Il ministro della Salute olandese, Kuipers, è all'opera per i piccoli che soffrono «insopportabilmente e disperatam… - cmercatoweb : Anche il #Bayern ?? su #DeLigt ????: la proposta shock ?? di #Nagelsmann - Giornaleditalia : Covid, Pregliasco: 'Lockdown in autunno'. La proposta shock per l'inefficacia del vaccino? -