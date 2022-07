La Juventus fa sul serio per Koulibaly: incontro con l’agente del difensore (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si riaccende la pista Koulibaly per la Juventus: incontro tra i dirigenti della Vecchia Signora e l’entourage del difensore del Napoli La Juventus punta con decisione Kalidou Koulibaly: il difensore franco-senegalese da tempo piace… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si riaccende la pistaper latra i dirigenti della Vecchia Signora e l’entourage deldel Napoli Lapunta con decisione Kalidou: ilfranco-senegalese da tempo piace… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

AliprandiJacopo : ?? #Zaniolo ha lasciato Trigoria (come tutti i giocatori) e si è fermato con i tifosi: “Nico ti prego resta alla Rom… - GiovaAlbanese : In attesa di evoluzioni sul fronte #DeLigt, la #Juventus fa la prima vera mossa per #Koulibaly: incontro a cena con… - romeoagresti : Come anticipato da @FabrizioRomano, la #Juventus su Kenan Yildiz del Bayern fa sul serio: c’è ancora da sistemare q… - EnzoBusato : RT @LGramellini: ?? Ore 21:45 Live sul mio canale YouTube con: @_Morik92_ @EnricoTurcato @Elvin_DF Aggiornamenti sui movimenti della #Juv… - anperillo : RT @GiovaAlbanese: In attesa di evoluzioni sul fronte #DeLigt, la #Juventus fa la prima vera mossa per #Koulibaly: incontro a cena con #Ram… -