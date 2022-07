Il Napoli insiste per Barak: ecco la risposta del Verona all’offerta partenopea (Di mercoledì 6 luglio 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Barak-Napoli. Da tempi non sospetti Antonin Barak interessa al Napoli. Il centrocampista con spiccate attitudini offensive classe 1994 gode dell’apprezzamento di Cristiano Giuntoli ma al momento c’è tanta distanza tra domanda ed offerta. Così titola il portale veronese Tggialloblù: “Il Verona non ci sta e risponde al Napoli col due di picche”. Il sito entra nel dettaglio ed aggiunge: “Il trequartista ceco è valutato almeno 20 milioni di euro ed il club azzurro sarebbe disposto a spenderne solamente 12. Troppo pochi per l’Hellas che per quella cifra potrebbe anche tenersi il giocatore, la cui scadenza contrattuale è fissata a giugno 2024?. Nonostante i rapporti tra i due club sono buoni, al momento la trattativa stenta a decollare. L'articolo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 6 luglio 2022) CALCIOMERCATO. Da tempi non sospetti Antonininteressa al. Il centrocampista con spiccate attitudini offensive classe 1994 gode dell’apprezzamento di Cristiano Giuntoli ma al momento c’è tanta distanza tra domanda ed offerta. Così titola il portale veronese Tggialloblù: “Ilnon ci sta e risponde alcol due di picche”. Il sito entra nel dettaglio ed aggiunge: “Il trequartista ceco è valutato almeno 20 milioni di euro ed il club azzurro sarebbe disposto a spenderne solamente 12. Troppo pochi per l’Hellas che per quella cifra potrebbe anche tenersi il giocatore, la cui scadenza contrattuale è fissata a giugno 2024?. Nonostante i rapporti tra i due club sono buoni, al momento la trattativa stenta a decollare. L'articolo ...

