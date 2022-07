I Maneskin a Roma il 9 luglio con i contagi Covid al massimo | i medici | Troppo pericoloso | Assessore | Nessun rinvio del concerto

(Di mercoledì 6 luglio 2022) commenta Ildeial Circo, previsto per sabato 9, arriva proprio in contemporanea con il picco dei. Martedì è stata superata la soglia dei ...

SkyTG24 : Covid, i medici chiedono ai Maneskin di rinviare concerto al Circo Massimo di Roma - repubblica : L'appello dei medici ai Maneskin: 'Il concerto è una follia. Spostatelo!' [di Arianna Di Cori] - Adnkronos : Risalita contagi #covid: quanto sono preoccupati gli italiani da concerti ed eventi con grandi assembramenti di per… - fisco24_info : Concerto Maneskin a Roma, 'nessuna ipotesi di rinvio': (Adnkronos) - Lo ha detto l’assessore ai Grandi Eventi, Turi… - SegirtNews : Rischi dal concerto dei Maneskin a Roma. L'assessore: 'Nessun rinvio' -

... tra cui lo strepitoso concerto all'Arena di Verona e quello a Lignano Sabbiadoro, isi ... si tratta dello show al Circo Massimo, che si terrà nel corso della rassegna Rock in2022. L'...La presa di posizione di Rezza arriva dopo che i medici di famiglia del Lazio, in giornata, avevano segnalato il forte rischio di contagio in vista del concerto deiche si terrà a...(Adnkronos) – “Non è all’esame alcuna ipotesi di rinvio del concerto dei Maneskin al Colosseo. Si adotteranno tutte le precauzioni e gli accorgimenti che le autorità sanitarie indicheranno e, in colla ...«Non è all’esame alcuna ipotesi di rinvio del concerto dei Maneskin al Circo Massimo» . Così l’ assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di ...