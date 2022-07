GF Vip 7, torna Pamela Prati? La verità è un’altra (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un indizio dato da Alfonso Signorini in merito ai concorrenti del GF Vip 7 ha fatto subito pensare a Pamela Prati. “Indizio nr 2. La seconda concorrente del GF Vip 7 lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta?” ha scritto il conduttore su Instagram. E quel taxi è sembrato subito un riferimento a quando, nella prima edizione del Grande Fratello Vip, la Prati cercò di andare vi da Cinecittà esclamando fuori dalla porta rossa: “Chiamatemi un taxi”. Ma le cose non starebbero così. A rivelarlo è stata Deianira Marzano, che ha fatto sapere: “Vi assicuro che l’indizio è riferito a Elenoire Ferruzzi. Vedremo se entrerà”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gossip Uomini e Donne, dove lavora Ida Platano? I dettagli Gossip Uomini e Donne, dove lavora Ida ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un indizio dato da Alfonso Signorini in merito ai concorrenti del GF Vip 7 ha fatto subito pensare a. “Indizio nr 2. La seconda concorrente del GF Vip 7 lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta?” ha scritto il conduttore su Instagram. E quel taxi è sembrato subito un riferimento a quando, nella prima edizione del Grande Fratello Vip, lacercò di andare vi da Cinecittà esclamando fuori dalla porta rossa: “Chiamatemi un taxi”. Ma le cose non starebbero così. A rivelarlo è stata Deianira Marzano, che ha fatto sapere: “Vi assicuro che l’indizio è riferito a Elenoire Ferruzzi. Vedremo se entrerà”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gossip Uomini e Donne, dove lavora Ida Platano? I dettagli Gossip Uomini e Donne, dove lavora Ida ...

Pubblicità

infoitcultura : Adriana Volpe torna in tv dopo il GF Vip: c’è anche Fashion Style, rumors - DarioFanciullo : Ivano Monzani torna al lavoro, ma è assediato dai ragazzi per i selfie. Il video - ParliamoDiNews : Adriana Volpe torna in tv dopo il GF Vip: c`è anche Fashion Style, rumors #adrianavolpe #6luglio - blogtivvu : Adriana Volpe torna in tv dopo il GF Vip: c’è anche Federico Fashion Style, ecco dove - Novella_2000 : Dopo il mancato ritorno al GF Vip, Adriana Volpe torna in TV: ecco dove la rivedremo -