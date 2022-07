GB, Johnson travolto dagli scandali: si dimettono due ministri (Di mercoledì 6 luglio 2022) ll governo di Boris Johnson va in pezzi travolto dallo scandalo Pincher con due ministri che hanno presentato le dimissioni. Dopo il ministro della Sanità, Sajid Javid " che si è dimesso dicendo di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 luglio 2022) ll governo di Borisva in pezzidallo scandalo Pincher con dueche hanno presentato le dimissioni. Dopo il ministro della Sanità, Sajid Javid " che si è dimesso dicendo di ...

Pubblicità

tvsvizzera : #notiziedalmondo Sono ore decisive per il governo britannico. Travolto dall’ennesimo scandalo il premier Johnson ha… - medicojunghiano : RT @tvsvizzera: #notiziedalmondo Sono ore decisive per il governo britannico. Travolto dall’ennesimo scandalo il premier Johnson ha dovuto… - DomaniGiornale : «Il compito di un primo ministro in circostanze difficili, quando gli è stato dato un colossale mandato, è di andar… - Arturo_Parisi : RT @DomaniGiornale: ?? Il ministro della Sanità, Sajid Javid e il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak (tra i vertici dei Tory), si son… - romi_andrio : RT @tvsvizzera: #notiziedalmondo Sono ore decisive per il governo britannico. Travolto dall’ennesimo scandalo il premier Johnson ha dovuto… -