Fiorentina, 4 positivi in squadra: 'Tutti asintomatici' (Di mercoledì 6 luglio 2022) I test fatti in seconda battuta hanno dato un esito decisamente migliore. Sono "solo" 4 i positivi al Covid - 19 della Fiorentina, Tutti asintomatici e posti in isolamento come da protocollo. Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 luglio 2022) I test fatti in seconda battuta hanno dato un esito decisamente migliore. Sono "solo" 4 ial Covid - 19 dellae posti in isolamento come da protocollo.

Pubblicità

sportface2016 : +++#Fiorentina, quattro giocatori sono risultati positivi al #Covid_19+++ - infoitsport : Fiorentina, nota ufficiale del club: quattro positivi al Covid - sportli26181512 : #Fiorentina, 4 positivi in squadra: 'Tutti asintomatici': #Fiorentina, 4 positivi in squadra: 'Tutti asintomatici'… - sportli26181512 : Fiorentina, quattro positivi nel gruppo squadra: l'annuncio del club: I viola hanno comunicato la positività di qua… - Gazzetta_it : Fiorentina, 4 positivi in squadra: 'Tutti asintomatici' #covid #SerieA -