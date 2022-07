Fenomeno Furlani | salta 8 | 04 nel lungo agli Europei U18 E oggi punta in alto!

Pubblicità

Mattia, segnatevi questo nome. Perché è lui il nuovodell'atletica mondiale (eh sì, non solo italiana). Nato a Rieti, 17 anni, agli Europei di Gerusalemme U18 ha sbalordito tutti, atterrando ...Riassumendo, unè figlio di Marcello (che a metà anni Ottanta saltava, ma solo in alto, 2,27) e di Khadidiatou Seck, velocista di origini senegalesi. "È arrivato qui da bambino - ... Fenomeno Furlani: 8,04 nel lungo di Gerusalemme - Sportmediaset Non voleva nemmeno partecipare Mattia Furlani alla gara del salto in lungo dei Campionati Europei under 18 di Gerusalemme, perché voleva puntare tutto sul salto in alto che ritiene, chissà se ancora, ...Figlio di un altista e una velocista, ha numeri da fenomeno: nessun under 18 al mondo salta tanto nel lungo, e giovedì ha anche la finale dell’alto ...