Errore clamoroso in casa Mediaset | “Non riesco a crederci” | non si era mai visto

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Brutte notizie per la rete televisivache deve fare i conti con un risultato che non si aspettava: scatta già l’allarme I dati di(Foto ANSA + screenshot)Come accade ormai da diversi anni, la nota rete televisivaè solita cambiare la sua programmazione nel periodo estivo. In pausa i consueti appuntamenti con Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e Pomeriggio 5, spazio invece per nuove soap opera. Qualche settimana fa ha preso il via Un altro domani al posto del dating show di Canale 5 mentre in questi giorni sono andati in onda i primi episodi di Terra Amara. Questo nuovo appuntamento con lo sceneggiato turco si è però rivelato uno dei peggiori debutti degli ultimi anni in termini di ascolti., debutto in salita per Terra Amara: la ...