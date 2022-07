Covid Italia, 107.786 contagi e 72 morti: bollettino 6 luglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) - Sono 107.786 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 6 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 72 morti. 380.035 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 28,4% (ieri era al 28,5%). In aumento i ricoverati con sintomi (+217 da ieri per un totale di 8.220) e le persone in terapia intensiva (+2 da ieri per un totale di 325). bollettino Covid Italia, NUMERI REGIONE PER REGIONE LOMBARDIA - Sono 13.681 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo l'ultimo bollettino di oggi, 6 luglio. Si ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) - Sono 107.786 i nuovida Coronavirus inoggi, 62022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 72. 380.035 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 28,4% (ieri era al 28,5%). In aumento i ricoverati con sintomi (+217 da ieri per un totale di 8.220) e le persone in terapia intensiva (+2 da ieri per un totale di 325)., NUMERI REGIONE PER REGIONE LOMBARDIA - Sono 13.681 i nuovidain Lombardia secondo l'ultimodi oggi, 6. Si ...

