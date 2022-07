Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 6 luglio 2022: la scomparsa di Andreea, i casi di stasera in tv (Di mercoledì 6 luglio 2022) Come ogni mercoledì, l’appuntamento su Rai 3 è solo uno: quello con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Al centro della trasmissione, i casi di cronaca, le segnalazioni di scomparsi e di persone in difficoltà. L’appello della mamma di Andreea a Chi l’ha visto? Questa sera Chi l’ha visto? lascerà la parola alla mamma di Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno. E farà un appello disperato alla trasmissione: “Sono quasi quattro mesi che mia figlia Andreea è scomparsa, di sicuro qualcuno sa qualcosa. Per favore uscite fuori, abbiate il coraggio di parlare, parlate e dite la verità, qualunque cosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Come ogni mercoledì, l’appuntamento su Rai 3 è solo uno: quello con Chi?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Al centro della trasmissione, idi cronaca, le segnalazioni di scomparsi e di persone in difficoltà. L’appello della mamma dia Chi? Questa sera Chi? lascerà la parola alla mamma di, la giovane campionessa di tiro a segno. E farà un appello disperato alla trasmissione: “Sono quasi quattro mesi che mia figlia, di sicuro qualcuno sa qualcosa. Per favore uscite fuori, abbiate il coraggio di parlare, parlate e dite la verità, qualunque cosa ...

