Caso Alpi, ucciso da una bomba il somalo Omar Hassan (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ rimasto ucciso da una bomba piazzata sotto il sedile della sua auto a Mogadiscio il miliziano somalo Omar Hashi Hassan, condannato a 26 anni e poi assolto dalla Corte d’Appello di Perugia per l’omicidio della giornalista della Rai Ilaria Alpi e dell’operatore tv Milan Hrovatin del 20 marzo 1994. A riportare la notizia è un tweet del sito di notizie somalo Garowe Online. Hassan venne rilasciato nel 2016, dopo aver scontato 17 anni di carcere in Italia: per l’ingiusta detenzione la Corte d’Appello di Perugia dispose un risarcimento di tre milioni e 181mila euro. “Ho perso 17 anni della mia vita in carcere da innocente”, commentò all’epoca, appellandosi ai giudici di Roma perché non archiviassero “l’inchiesta sui depistaggi che ci sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ rimastoda unapiazzata sotto il sedile della sua auto a Mogadiscio il milizianoHashi, condannato a 26 anni e poi assolto dalla Corte d’Appello di Perugia per l’omicidio della giornalista della Rai Ilariae dell’operatore tv Milan Hrovatin del 20 marzo 1994. A riportare la notizia è un tweet del sito di notizieGarowe Online.venne rilasciato nel 2016, dopo aver scontato 17 anni di carcere in Italia: per l’ingiusta detenzione la Corte d’Appello di Perugia dispose un risarcimento di tre milioni e 181mila euro. “Ho perso 17 anni della mia vita in carcere da innocente”, commentò all’epoca, appellandosi ai giudici di Roma perché non archiviassero “l’inchiesta sui depistaggi che ci sono ...

Pubblicità

EFacchinetto : RT @Claudiomsf1: #Somalia Era l'unico testimone del caso #Alpi Ucciso il somalo condannato e poi assolto per la morte di Alpi e Hrovatin H… - Noname63840335 : RT @Claudiomsf1: #Somalia Era l'unico testimone del caso #Alpi Ucciso il somalo condannato e poi assolto per la morte di Alpi e Hrovatin H… - CardelliAc : RT @Claudiomsf1: #Somalia Era l'unico testimone del caso #Alpi Ucciso il somalo condannato e poi assolto per la morte di Alpi e Hrovatin H… - zazoomblog : Ultime Notizie – Caso Alpi ucciso da una bomba il somalo Omar Hassan - #Ultime #Notizie #ucciso #bomba - Mafara72 : RT @Claudiomsf1: #Somalia Era l'unico testimone del caso #Alpi Ucciso il somalo condannato e poi assolto per la morte di Alpi e Hrovatin H… -