Caressa | il mio Milan-Inter 21 22 | Il campo ha sempre ragione Nerazzurri con rosa superiore ma con meno determinazione

Pubblicità

... Ivan Zazzaroni, ha voluto smentire questa ipotesi, affermando a Radio 24 quanto segue: " Cristiano Ronaldo potrebbe tornare alla Juventus Ma no, è una cavolata delamicoche ha detto ...Ne ha parlato il giornalista Ivan Zazzaroni ai microfoni di 'Tutti Convocati', in onda su 'Radio 24': 'Cristiano Ronaldo potrebbe tornare alla Juventus Ma no, è una c****ta delamicoche ...Intervenuto in diretta su Sky Sport 24, Fabio Caressa ha parlato dei rinnovi, arrivati all'ultimo minuto, di Paolo Maldini e Frederic Massara. Queste le ...'Non credo proprio, Onana è un portiere che interpreta il suo ruolo in modo molto moderno L'ex compagno all'Ajax: 'Sarà titolare al posto di Handanovic'. vedi letture. André Onana non è l'unico calcia ...