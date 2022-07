Calciomercato Juventus | cercasi soldi disperatamente | scoppia il caso Zakaria

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Denisè arrivato solo a gennaio alla Juve, ma potrebbe già essere un esubero in vista del mercato estivo per il bene del bilancio. In tempi ormai in cui la società calcistiche devono sempre più stare attenti ai conti diventa fondamentale per lariuscire a capire quali possono essere quei giocatori essenziali da non vendere per nessuna cifra, mentre chi può essere adatto per essere ceduto, seppur a fatica, per potersi sistemare il bilancio e soprattutto poter andare ancora di più sul mercato per migliorarsi, con Denische sembra essere stato individuato come uno di quei giocatori che potrebbe già fare le valigie da Torino dopo soltanto 6 mesi di permanenza. Ansa FotoUno dei reparti che ha sicuramente faticato maggiormente nellain queste ultime due stagioni è stato il centrocampo, per ...